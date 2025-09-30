Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep Edildi
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçıların denizde bulduğu insansız deniz aracındaki cisim panik yarattı. Balıkçıları alarma geçmesinin ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri deniz aracını güvenli alana çekti.
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçıların bulduğu cisim yürekleri ağza getirdi.
Balıkçıların fark ettiği insansız deniz aracı içindeki cisim kıyıdaki ekipleri alarma geçirdi. Trabzon Valiliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada güvenlik önlemlerinin alındığı vurgulandı.
İNCELEMEYE ALINACAK
Açıklamada, “Balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir” denildi.
Detaylı teknik inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiği ifade edilerek böyle durumlarda güvenlik ekiplerine haber verilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Kaynak: DHA