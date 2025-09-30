Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Cisim! Balıkçılar Fark Etti, İstanbul'dan Özel Ekip Talep Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçıların bulduğu cisim yürekleri ağza getirdi.

Yoroz Limanı'nda yabancı cisim alarmı

Balıkçıların fark ettiği insansız deniz aracı içindeki cisim kıyıdaki ekipleri alarma geçirdi. Trabzon Valiliği, tarafından yapılan yazılı açıklamada güvenlik önlemlerinin alındığı vurgulandı.

Valilik, inceleme yapılacağını bildirdi

İNCELEMEYE ALINACAK

Açıklamada, “Balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir” denildi.

Detaylı teknik inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiği ifade edilerek böyle durumlarda güvenlik ekiplerine haber verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: DHA