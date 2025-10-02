Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Kırşehir'de düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 70 bin makaron ve çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 70 bin makaron ve çeşitli miktarlarda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde Yenice ve Medrese mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonda, 12 bin 440'ı dolu 70 bin 40 makaron, 26 kilogram kaçak tütün, 50 kilo gümrük kaçağı nargile kömürü ve 20 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

