Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Bilecik'te düzenlenen operasyonda çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda dolu makaron, açık tütün ve kesilmiş bandrol ele geçirildi.

5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçundan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

