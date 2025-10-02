Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şüphelilere Baskın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Seyitgazi ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı.

JANDARMADAN SUÇÜSTÜ

Seyitgazi ilçesi Doğanlı Kale mevkiinde bulunan 3’üncü derece sit alanında 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde; 500 gram patlayıcı madde olan amonyum nitrat ve 20 metre patlatma kablosu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA