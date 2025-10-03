Gaziantep'te Eylül Ayı Narkotik Operasyonları: 183 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen amansız mücadele, Eylül ayında zirveye ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirdiği çok sayıda operasyonda, zehir tacirlerinin ağını çökertti. Operasyonlar kapsamında, toplam 1.356 şüpheli tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 183'ü mahkeme huzuruna çıkarılarak tutuklandı; kalanlar ise adli kontrol veya savcılık takibiyle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin çeşitliliği ve miktarı, operasyonların etkinliğini gözler önüne seriyor. Ekiplerin baskınlarında 9 kilo 626 gram metamfetamin, 5 kilo 632 gram esrar, 3 kilo 80 gram kokain, 2 kilo 681 gram sentetik kannabinoid, 8 bin 266 adet uyuşturucu hap, 132 gram eroin, 23 adet kök kenevir bitkisi ve 26 adet hassas terazi gibi suç unsurları ortaya çıkarıldı.

Kaynak: İHA