Ormanlık Alanda Uyuşturucu Yetiştiriyorlardı! Yakayı Ele Verdiler
Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren 2 şahıs gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda yasa dışı yetiştirilen hint kenevirinin kubar esrar haline getirilerek satılacağı ihbarına ulaştı. Alınan bilginin değerlendirilmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.Ö. ve G.Ş.'nin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.
Aramada, 1 kilo 473 gram kubar esrar, 4 kök hint keneviri bitkisi, ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 221 adet 9 mm. tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen D.Ö. ve G.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
