Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu! 10 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik eş zamanlı bir çalışma yürüttü.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 bin 256 adet sentetik ecza hap, 277,5 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Operasyonun, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen kararlı çalışmaların bir parçası olduğu belirtildi.

Kaynak: AA