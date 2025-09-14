En Lezzetli Türk Yemekleri Belli Oldu! Liste Şampiyonlar Ligine Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, yalnızca kebaplarıyla değil, dört bir yanındaki yöresel yemeklerle de dünyanın en zengin mutfak kültürlerinden birine sahip. Karadeniz’in hamsili sofralarından Güneydoğu’nun baharat kokulu mutfaklarına, Ege’nin zeytinyağlılarından İç Anadolu’nun hamur işlerine kadar her bölge kendine özgü tatlarla adeta bir gastronomi atlası sunuyor.

Türk mutfağının gücü baharattan ziyade malzemeye duyulan saygıda gizli. Taze ürünlerin özenle işlenmesi, sabırla pişirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler bu kültürün temelini oluşturuyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden öne çıkan 23 lezzet derlendi. İşte öne çıkan yedi eşsiz yemek:

1- EZOGELİN ÇORBASI

Gaziantep yöresine özgü bu doyurucu çorba, kırmızı mercimek, soğan, domates salçası, nane ve pul biberle hazırlanıyor. Rivayete göre, genç gelin Ezo, kayınvalidesinin gönlünü kazanmak için bu tarifi ortaya çıkarmış. Bugün hâlâ sofraların en sevilen başlangıçları arasında.

2- ŞAKŞUKA

Ege ve Akdeniz sofralarının vazgeçilmezi olan şakşuka, kızartılmış patlıcan, kabak, domates, sarımsak ve biberle hazırlanıyor. Özellikle yaz aylarında sofraları renklendiren en hafif zeytinyağlılardan biri.

3- İNEGÖL KÖFTE

19. yüzyılda Bulgaristan’dan göç eden Mustafa Efendi’nin tarifiyle İnegöl’de doğan bu köfte, yalnızca et, galeta unu ve soğandan oluşuyor. Sade malzemelerine rağmen lezzetiyle tüm Türkiye’ye yayılmış durumda.

4- PERDE PİLAVI

Siirt düğünlerinin baş tacı olan bu özel yemek, pirinç, tavuk, kuş üzümü, badem ve baharatlarla doldurulan pilavın tereyağlı ince bir hamurla kaplanıp fırınlanmasıyla hazırlanıyor. Biçimi yeni yuvaları, içindeki malzemeler ise bereketi simgeliyor.

5- TESTİ KEBABI

Kapadokya’nın imza yemeklerinden biri. Et, sebze ve baharatlar toprak testiye yerleştirilip fırında ağır ateşte pişiriliyor. Servis sırasında testinin kırılarak açılması, bu yemeği yalnızca lezzet değil aynı zamanda görsel bir şölene dönüştürüyor.

6- HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz’in vazgeçilmez balığı hamsi, bu yemekte iç pilavla buluşuyor. Fıstık, soğan ve kuş üzümüyle zenginleştirilen pilavın üzerine hamsiler dizilip fırınlanıyor. Bölgenin damak zevkini yansıtan gerçek bir başyapıt.

7- KAYSERİ MANTISI

“Bir kaşığa 40 tane sığar” sözüyle ünlü Kayseri mantısı, incecik açılmış hamurların içine kıymanın yerleştirilmesiyle hazırlanıyor. Haşlanan minik bohçalar sarımsaklı yoğurt ve kızgın biberli tereyağıyla buluşunca, ortaya eşsiz bir tat çıkıyor.

TADINA DOYULMAYAN DİĞER LEZZETLER

Liste, Anadolu’nun dört bir yanından sofraları süsleyen tatlarla devam ediyor. Antakya’nın kısırı, Diyarbakır’ın mercimek köftesi, Ege mutfağının yaprak sarması ve gözlemesi, Bursa’nın İskender kebabı ve Erzurum’un cağ kebabı Türk mutfağının çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Tatlılarda ise Gaziantep baklavası, Maraş dondurması ve Türk lokumu başı çekerken; simit, lahmacun, pide ve su böreği gibi sokak lezzetleri de her daim favori olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi