Memur ve Emekli Maaşı, Seyyanen Zam... Milyonların Beklediği Rakam Belli Oldu! Emeklinin Yine Yüzü Gülmedi

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı ve seyyanen zam oranları netleşti. Merkez Bankası’nın yayımladığı eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde bu yıl sonu için enflasyon yüzde 29.86 olarak tahmin edildi.

Bu tahmin tutarsa bu yılın ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.3 civarında gerçekleşecek. Bu durumda işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin aylığına Ocak 2026’da yüzde 11.3 zam yapılacak. Memur ve memur emeklisinin yılbaşı zammı ise en düşük maaşlılar için yüzde 21.1 ile yüzde 23.72 civarında olacak.

ENFLASYON YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞMEYECEK

Anket verilerine göre bu yılın sonunda enflasyonunun yüzde 30’un altına düşmeyeceği yönünde. Bununla birlikte enflasyonun Merkez Bankası’nın yüzde 29.86’lık anket sonuçlarına yakın düzeyde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ikinci yarıyılda gerçekleşecek enflasyon kadar zam yapılacak. Bu da işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine Ocak 2026’da verilecek zammın yüzde 11.3 civarında olduğunu gösteriyor.

Merkez anketiyle ortaya çıkan yüzde 11.3’lük bu tahmini oran, memur ve memur emeklilerinin yılbaşı zammını da büyük ölçüde ortaya çıkarıyor. Ocak 2026’da memur ve emeklilerine yüzde 11 toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu zammın üzerine ayrıca yüzde 7.69 oranında enflasyon farkı eklenecek. Böylece oransal zam toplamda yüzde 19.53 olacak.

Memur ve emeklisine oransal zammın dışında bir de seyyanen brüt bin lira (neti ortalama 800 TL civarında) zam yapılacak. 800 TL de eklenince kümülatif zam oranı ortalama memur maaşlarına yüzde 20.94, ortalama memur emeklisi aylığına da yüzde 22.9 olarak yansıyacak.

EMEKLİLERİN YÜZÜ YİNE GÜLMEDİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 18.789 TL SINIRINDA KALACAK

Enflasyon, Merkez’deki anket tahminlerine yakın gerçekleşirse, bugün 16 bin 881 lira olan ‘en düşük emekli aylığı’ yılın başında yaklaşık yüzde 11.3 zamla 18 bin 789 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı da aynı orandaki zamla 18 bin 413 liradan 20 bin 494 liraya çıkacak. Bugün 19 bin 106 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı yılın başında yapılacak yüzde 23.72 zamla (seyyanen dahil) 23 bin 637 liraya, en düşük memurun maaşı da yüzde 21.11 zamla 50 bin 503 liradan 61 bin 166 liraya çıkacak.

