Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) o kişiler için düğmeye bastı. Yetkililer, usulsüz emeklilik şüphesi taşıyan kişilere yönelik dev bir denetim başlattı. Yapay zeka desteği alınarak yapılan incelemelerde sahte sigortalılık ve sahte boşanma işlemleri tek tek tespit edilmeye başlandı. Yapılan incelemeler doğrultusunda 100 bini aşkın kişiye yazı gönderilirken, o kişiler aldıkları maaşları 2 kat faizle geri ödeme cezası verildi. Peki usulsüzlükler neye göre tespit ediliyor? İşte tüm detaylar haberimizde…

SGK 100 Bin Kişiye Yazı Gönderdi! Bunu Yapan Emeklilere Kötü Haber: O Parayı 2 Kat Faiziyle Geri Ödeyecekler
O emeklilere kritik uyarı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüz emeklilik şüphesi taşıyan kişilere yönelik geniş çaplı bir denetim başlatmış durumda. Yapay zeka desteği ile 81 ilde düğmeye basıldı. İncelemeler doğrultusunda o kişilere "savunma yazısı" gönderilmeye başlandı.

3 İŞ GÜNÜNDE SGK’YA BAŞVURU YAPILMASI GEREKLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüz emeklilik şüphesi taşıyan kişilere yönelik 81 ilde denetim başlattı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde yürütülen incelemelerde, tespit edilen kişilere "savunma yazısı" gönderilmeye başlandı. Evine tebligat gönderilen kişilerin 3 iş günü içerisinde SGK’ya başvuru yapmaları gerekli. Eğer başvuru yapılmazsa hakkınızda yasal işlemler başlatılacak.

SGK 100 Bin Kişiye Yazı Gönderdi! Bunu Yapan Emeklilere Kötü Haber: O Parayı 2 Kat Faiziyle Geri Ödeyecekler - Resim : 1
SGK 81 ilde düğmeye bastı! Tek tek tespit ediliyorlar

YAPAY ZEKADAN DESTEK ALINIYOR

Yapay zeka ile özel denetim kadrosu kuran SGK, geriye dönük emeklilik incelemeleri başlattı. Sistem, ihbarları ve prim kayıtlarını analiz ederek "şüpheli emeklilik" durumlarını tespit ediyor. En sık karşılaşılan usulsüzlüklerin ise sahte sigortalılık ve sahte boşanma işlemleri olduğu belirtildi.

100 BİN KİŞİYE TEBLİGAT GÖNDERİLDİ! O PARAYI FAİZİYLE GERİ ÖDEMEK ZORUNDALAR

Şu ana kadar hazırlanan tebligat sayısının 100 bine yaklaştığı bildirildi. SGK, gelecek yıldan itibaren denetimlerin odağını daha küçük ve düşük nüfuslu illere kaydırmayı planlıyor. Usulsüz emeklilik yaptığı belirlenen kişilerden, emeklilik süresince aldıkları maaşlar yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilecek.

SGK 100 Bin Kişiye Yazı Gönderdi! Bunu Yapan Emeklilere Kötü Haber: O Parayı 2 Kat Faiziyle Geri Ödeyecekler - Resim : 2

Ayrıca SGK, gerekli görmesi halinde bu kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunabilecek.

