Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'

Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izleme cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenleme ile bu cihazların 15 yaş altındaki çocuklar için de temin edilebileceğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı ''Tip 1 diyabet hastalığı ile mücadele eden evlatlarımız ve ailelerine yönelik olarak glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı. Buna ilave olarak artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz” diye konuşmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 18 yaş altı Tip 1 diyabet hastaları için bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, 2024 Aralık-2025 Eylül arasında 76 binden fazla reçete için yaklaşık 610 milyon lira ödeme yaptıklarını duyurdu.

Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocukların ailelerini maddi olarak desteklediklerini belirten Bakan Işıkhan, bundan sonrasında da gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırıyor, ailelerini maddi olarak destekliyoruz.



🩸18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme… pic.twitter.com/CAuBddB98k — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi