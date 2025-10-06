Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan diyabet hastalığı ile mücadele eden 18 yaş altı hastalara yönelik bir paylaşım yaptı. Bu hastalar için cilt altı glukoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldıklarını hatırlatan Bakan Işıkhan, “610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık” dedi.

Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izleme cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenleme ile bu cihazların 15 yaş altındaki çocuklar için de temin edilebileceğini vurgulamıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştı

Cumhurbaşkanı ''Tip 1 diyabet hastalığı ile mücadele eden evlatlarımız ve ailelerine yönelik olarak glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı. Buna ilave olarak artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz” diye konuşmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 18 yaş altı Tip 1 diyabet hastaları için bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, 2024 Aralık-2025 Eylül arasında 76 binden fazla reçete için yaklaşık 610 milyon lira ödeme yaptıklarını duyurdu.

Diyabet hastalığıyla mücadele eden çocukların ailelerini maddi olarak desteklediklerini belirten Bakan Işıkhan, bundan sonrasında da gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

diyabet Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanı Erdoğan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
