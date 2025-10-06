Gazze İçin Tarihi Adım! Taraflar Müzakere Masasına Oturdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mısır’da, Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına ilişkin detayları ele almak üzere müzakerelerin başladığı bildirildi. Mısır’ın 'Kahire el-İhbariyye' televizyonuna göre görüşmeler, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülüyor. Arabulucu ülkelerin, esir takasının hayata geçirilmesi için taraflar arasında bir mekanizma kurulması yönünde yoğun çaba harcadığı belirtildi. Hamas heyetine, örgütün Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin başkanlık ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül’de Gazze’de ateşkes ve esir değişimini içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Hamas, 3 Ekim’de bu planın esir takasıyla ilgili maddesini kabul ettiğini, diğer konuların ise müzakereye açık olduğunu duyurmuştu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Tel Aviv yönetiminin planın ilk aşamasını hayata geçirmeye hazırlandığını açıklamıştı. Mısır’daki görüşmelerin bu kapsamda sürecin ilerletilmesi için kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

