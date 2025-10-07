Trump Gazze İçin Net Konuştu! 'Eminim, Olacak!'

ABD Başkanı Trump, Gazze’de ateşkes için yürütülen müzakerelere dair umutlu konuştu. Türkiye’nin bu konudaki çabalarını öven Trump, "Bir anlaşma olacak, bundan eminim” dedi.

Trump Gazze İçin Net Konuştu! 'Eminim, Olacak!'
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planı hakkında Oval Ofis'te konuştu. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

'EMİNİM'

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi noktasında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret ederek, "Herkes bizim tarafımızda" diye konuştu. ABD Başkanı, halen Mısır'da devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu. Trump ayrıca, İsrail'in de bu planı çok olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini ve anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

