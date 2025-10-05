Trump'tan Flaş 'Hamas' Açıklaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e verdiği mülakatta, Hamas'ın Gazze'deki iktidarı ve kontrolü devretmeyi reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna, "Tam bir yok oluş" şeklinde yanıt verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes planına uyduğunu savunan Trump, Hamas'ın bu konudaki tutumunun ise yakında ortaya çıkmasını beklediğini ifade etti. ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes sağlanması için sunduğu önerinin gerçeğe dönüşmesi konusunda umutlu olduğunu ve bunu başarmak için çok çalıştığını vurguladı.

Ateşkes iddiasına rağmen Gazze'ye saldırılar sürüyor.

GAZZE'YE SALDIRI SÜRÜYOR

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, öğle saatlerinde, Trump'ın açıkladığı saldırıların derhal durdurulması ve esir takası planına rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirdi. Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" açıklamasında bulunmuştu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi de yaralandı.

