Çin'in güneyinde etkili olan Matmo Tayfunu nedeniyle ülkede alarm verildi. Şuana kadar 151 bin 352 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Başkent Haykou’daki Meylan Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi. Haynan’da okullar ve kamu kurumları geçici olarak kapatıldı.

Çin'de Felaket Alarmı! 150 Binden Fazla Tahliye… Okullar, Havalimanları Kapatıldı
Çin’in güney ve güneybatı bölgelerinde etkili olması beklenen Matmo Tayfunu için alarm verildi. Ciddi sel ve doğal afet riski ile karşı karşıya kalan ülkede su taşkınlarına karşı kapsamlı önlemler alınırken, bazı bölgelerde ulaşım ve günlük yaşam da durma noktasına geldi.

Hem sel hem doğal afet riski

4. SEVİYE SEL KONTROL UYARISI

Su Kaynakları Bakanlığı, tayfunun etkili olmasının beklendiği Guangdong, Haynan, Yünnan eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi için 4. seviye sel kontrol uyarısı yayımladı.

BARAJLAR, NEHİRLER TAKİBE ALINDI

Yetkililer, tayfunun beraberinde getireceği yoğun yağışların, özellikle nehirlerdeki su seviyesini tehlikeli düzeyde artırabileceğine dikkat çekti. Bakanlık, yerel yönetimlere çağrıda bulunarak barajlar, su bentleri, kanalizasyon sistemleri ve dağlık bölgelerdeki ani akıntılar için önleyici tedbirlerin artırılmasını istedi.

Yetkililer ayrıca, tayfunun rotası ve yağış miktarındaki değişimlerin anlık olarak izlenerek halkın zamanında bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Uçuşlar ve eğitim durdu

HAYNAN ADASI'NDA UÇUŞLAR VE EĞİTİM DURDU

Ülkenin güneyindeki Haynan Adası, tayfuna karşı en kritik önlemlerin alındığı bölgelerden biri oldu. Turizm açısından büyük öneme sahip adada, başkent Haykou’daki Meylan Uluslararası Havalimanı, bu gece saat 23.00 itibarıyla tüm uçuşların iptal edileceğini duyurdu.

Ayrıca Haynan’da okullar ve kamu kurumlarının geçici olarak kapatılacağı, toplu taşıma ile inşaat faaliyetlerinin durdurulacağı belirtildi.

HONG KONG VE GUANGDONG DA TEHDİT ALTINDA

Tayfunun rotasında bulunan Guangdong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi için de sel ve toprak kayması riski nedeniyle afet acil durum seviyesinin yükseltildiği açıklandı. Bölgede itfaiye ve arama kurtarma ekipleri hazırda bekletiliyor.

PASİFİK’İN 21. BÜYÜK FIRTINASI

Chamorro dilinde "şiddetli yağmur" anlamına gelen Matmo, 2025 yılı içinde Pasifik’te kayıtlara geçen 21. şiddetli tropik fırtına oldu. Saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgar hızıyla ilerleyen tayfunun, Çin’in güney kıyılarından kuzeybatıya doğru hareket ederek Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ne ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

