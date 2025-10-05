İran, Başkenti Taşıyabilir! Sebebi Herkes İçin Alarm Verici

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, su krizi ve toprak çökmesi nedeniyle başkentin taşınması gerektiğini söyledi. Tahran’daki kuraklık ve altyapı sorunlarının çözülemeyecek boyuta ulaştığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başta su krizi ve toprak çökmesi olmak üzere, altyapı ve doğal kaynak sorunları nedeniyle başkentin ülkenin güneyine taşınması gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, başka bir şehri başkent yapma teklifini Dini Lider Ayetullah Hamaney'e teklif ettiğini bildirdi. Hamaney'in herhangi bir yanıt verip vermediğine ilişkin yorum yapmayan Pezeşkiyan, Tahran, Karal ve Kazvin şehirlerindeki su krizinin 'basit müdahaleler ile çözülemeyecek sorunlar' olduğunu ifade etti.

Kuraklık, İran'ın başkenti Tahran'ı tehdit ediyor.

TEHLİKE BÜYÜK

İran'ın su kaynaklarının neredeyse yüzde 25'i yaklaşık 10 milyon nüfuslu Tahran'da tüketiliyor. Başkentteki barajlar, şehrin su ihtiyacının çoğunu karşılarken ihtiyacın bir kısmı da yeraltı sularıyla gideriliyor. Yeraltı kaynaklarına bağımlılık, yağışların azalması ve barajların kuruması nedeniyle artmış durumda. Ülkedeki su kriziyle ilgili uzun süredir uyarı yapan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yağışların yüzde 60 oranında azaldığına dikkati çekerek, başkentin güneydeki Basra Körfezi'ne taşınması gerektiğini dile getirdi. Hürmüzgan'ın bunun için uygun bir bölge olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Burası Basra Körfezi kıyısında ve açık denize doğrudan erişim mevcut. Ticaret ve ekonominin gelişmesi açısından önemli potansiyele sahip" dedi.

