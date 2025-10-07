Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu! 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir’in Beydağ ilçesinde bir kişi, tavuklarını yediği iddiasıyla bir köpeğe ateş açtı, saçmalar yoldan geçen karı-kocaya isabet etti. Olayda 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

İzmir’in Beydağ ilçesinde, M.Ö. (71) isimli kişi, kümesteki tavuklarını yediğini düşündüğü sahipsiz bir köpeğe tüfekle ateş açtı. Ancak tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem I. (74) ve eşi Şenay I.’ya (69) isabet etti. Olayda Şenay I. hayatını kaybederken, eşi Adem I. yaralandı.

Olay, Erik Mahallesi’nde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, tavuklarının telef olduğunu fark eden M.Ö., bunun nedeninin köpek olduğunu düşünerek evdeki tüfeğini alıp dışarı çıktı. Köpeğe doğrulttuğu tüfeği ateşleyen M.Ö.’nün silahından çıkan saçmalar, o sırada yoldan geçen çifte isabet etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift ambulansla Beydağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şenay I., yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından M.Ö. suç aleti tüfekle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

