İstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince Bıçakladı

Taksim Cumhuriyet Alt Geçidi’nde gece saatlerinde yaşanan vahşi olayda, Ersel K. (28), para vermeyi reddeden İbrahim Halil Heke’yi (44) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. 11 suç kaydı bulunan şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı ve “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un kalbi Taksim’de gece saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. Olay, dün saat 02:00 sıralarında Beyoğlu’daki Cumhuriyet Alt Geçidi’nin merdivenlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil Heke’nin yanına yaklaşan Ersel K., iddiaya göre kendisinden para talep etti. Parayı vermeyince Ersel K. cebinden çıkardığı bıçakla Heke’yi göğsünden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Heke ağır yaralanırken, saldırgan montunu çıkararak olay yerinden kaçtı. Vahşi anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince Bıçakladı - Resim : 1
Ersel K.'nin İbrahim Halil Heke'den para istediği anlar...

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Heke’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, beş yerinden bıçaklandığı belirlenen 44 yaşındaki İbrahim Halil Heke, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Heke’nin ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

İstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince Bıçakladı - Resim : 2
Ersel K.'nin Heke'ye saldırdığı anlar...

KATİL YAKALANDI

Cinayetin ardından Beyoğlu Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Poliste hırsızlık, gasp ve yaralama dahil 11 suç kaydı bulunan Ersel K.’nin kimliği hızla belirlendi. Şüpheli, Tarlabaşı Bulvarı’nda olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince Bıçakladı - Resim : 3
Katil yakalanarak tutuklandı.

'PARA İSTEDİM, VERMEDİ, BIÇAKLADIM'

Emniyete götürülen Ersel K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Heke’den bir miktar para istediğini, ancak olumsuz yanıt alınca öfkelenerek bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 yaşındaki şüpheli, “Kasten öldürme” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de Esrarengiz Cinayet: Polis Yelekli Kişi Sokak Ortasında ÖldürüldüArnavutköy'de Esrarengiz Cinayet: Polis Yelekli Kişi Sokak Ortasında ÖldürüldüGüncel

Kayıp Büyükelçi Ölü Olarak Bulundu: İntihar mı Cinayet mi Kaza mı?Kayıp Büyükelçi Ölü Olarak Bulundu: İntihar mı Cinayet mi Kaza mı?Dünya

12 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Gaziantep'te Yakalandı12 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Gaziantep'te YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Taksim Cinayet
Son Güncelleme:
Tunceli’de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı Tunceli’de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı
Emekli Albay Orkun Özeller, Avukatının Bile Haberi Yokken Silivri’ye Nakledildi Albay Orkun Özeller, Silivri’ye Nakledildi
Son Dakika: PFDK Kararını Açıkladı: Sakaryaspor'un Hükmen Mağlubiyeti Kesinleşti Dev Kulübün Hükmen Mağlubiyeti Kesinleşti
Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı Barcelona'da Arda Güler Krizi!
ÇOK OKUNANLAR
Dikkat: 46-50 Yaş Arası Vatandaşlara Erken Emeklilik Kapısı Aralandı! Şartlar da Belirlendi! Erken Emeklilik Şartları Güncellendi
MİT, İsrail Casusunu Yakaladı! Mossad'a Çalışan Serkan Çiçek Gözaltında MİT, İsrail Casusunu Yakaladı
Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı Ünlü Çay Markası Türkiye'den Çekiliyor! Bir Devir Kapanıyor... Rize’deki Tesisler Satıldı
Enflasyon Açıklandı Emekli ve Memurların 3 Aylık Maaşı Netleşti! SSK ve BAĞ-KUR’luya TÜİK'ten Maaş Hesabı: İşte Güncel Maaş Tablo Emeklilerin 3 Aylık Maaşı Netleşti!
TÜİK Eylül Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Beklentilerin çok Üstünde! Eylül Enflasyonu Beklentilerin Çok Üstünde!