İstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince Bıçakladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un kalbi Taksim’de gece saatlerinde korkunç bir cinayet yaşandı. Olay, dün saat 02:00 sıralarında Beyoğlu’daki Cumhuriyet Alt Geçidi’nin merdivenlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Halil Heke’nin yanına yaklaşan Ersel K., iddiaya göre kendisinden para talep etti. Parayı vermeyince Ersel K. cebinden çıkardığı bıçakla Heke’yi göğsünden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Heke ağır yaralanırken, saldırgan montunu çıkararak olay yerinden kaçtı. Vahşi anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Ersel K.'nin İbrahim Halil Heke'den para istediği anlar...

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Heke’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, beş yerinden bıçaklandığı belirlenen 44 yaşındaki İbrahim Halil Heke, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Heke’nin ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Ersel K.'nin Heke'ye saldırdığı anlar...

KATİL YAKALANDI

Cinayetin ardından Beyoğlu Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Poliste hırsızlık, gasp ve yaralama dahil 11 suç kaydı bulunan Ersel K.’nin kimliği hızla belirlendi. Şüpheli, Tarlabaşı Bulvarı’nda olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Katil yakalanarak tutuklandı.

'PARA İSTEDİM, VERMEDİ, BIÇAKLADIM'

Emniyete götürülen Ersel K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Heke’den bir miktar para istediğini, ancak olumsuz yanıt alınca öfkelenerek bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 yaşındaki şüpheli, “Kasten öldürme” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA