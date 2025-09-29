12 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep’te 2013 yılında yaşanan bir cinayetin zanlısı olarak aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Son Güncelleme:
12 Yıldır Aranan Cinayet Zanlısı Gaziantep'te Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te 2013 yılında yaşanan bir cinayetin zanlısı olarak aranan ve 20 yıl kesinşleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, 2013 yılında kentte meydana gelen "Kasten Öldürme" olayının şüphelisi olan ve hakkında 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
AYM ‘Dur’ Dedi, Topu Meclis’e Attı: 6 Ay Bu Davalara Bakmayacak AYM ‘Dur’ Dedi, Topu Meclis’e Attı: 6 Ay Bu Davalara Bakmayacak
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Ressam Efe Işıldaksoy'dan Bir Tuhaf Proje! 11 Yılda 2.175 Tabloyu Çöpe Attı, Dünyaya Yayıldı, ABD'de Ders Konusu Oldu Ressamdan Tuhaf Proje! 11 Yılda 2.175 Tabloyu Çöpe Attı
ÇOK OKUNANLAR
Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş... Miras Açıklamasıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
Özgür Çelik Mazbatasını Aldı! Resmen Yeniden Başkan Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Güllü'nün Ölümünde Yeni Detaylar: İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı İşte Kameradaki 2 Dakikalık Eksik Kısım ve 'Mayi Sabun' Detayı