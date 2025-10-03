Tunceli’de Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Dikenli Köyü bölgesinde teknik takip sonucu şüpheli araç ve şahıs hareketliliği tespit edildi.

Ardından jandarma tarafından yapılan operasyonda Dalik Mezrası dere yatağında 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet görüntüleme tableti, 2 adet powerbank, 5 adet cep telefonu ve çeşitli kazı malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA