Bilecik'te Tırlar Çarpıştı; 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolunda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Bilecik’te Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolu üzerinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinden Bursa yönüne seyir halindeki Hasan Bilgin idaresindeki 16 Y 2764 plakalı çekici, Bozüyük çıkışında bir alışveriş merkezinden çevre yoluna katılmaya çalışan Mustafa E. yönetimindeki 01 ZD 938 plakalı tıra çarptı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazanın ardından ağır yaralanan Hasan Bilgin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer tır sürücüsü Mustafa E. ise kazayı hafif yaralarla atlattı.

Kaza nedeniyle Bozüyük-Bursa karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

