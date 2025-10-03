Emekli Albay Orkun Özeller, Avukatının Bile Haberi Yokken Silivri’ye Nakledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller'in, geçtiğimiz gün avukatının dahi haberi olmadan Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin nasıl olduğunu anlattı.

Avukat Doğukan Kozan, açıklamasında "Sn. Orkun Özeller, Silivri'de. Dün sabah 06:00 sıralarında nakil için Ordu Cezaevinden çıkarılmış olmasına rağmen ne yakınlarına ne de vekili olarak bize bilgi verilmemiştir. Öğleden önce bir meslektaşımızın ziyareti üzerine Ordu Cezaevinde bulunmadığı anlaşılmış, Cezaevi idaresine sorulduğunda sevk edilmekte olduğu, güvenlik sebebiyle (!) götürüleceği yerin bilgisinin paylaşılamayacağı söylenmiştir" ifadelerini kullandı.

Orkun Özeller

'TUVALET İHTİYACINA İZİN VERİLMEDİ'

"Araştırmalarımız neticesinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 nolu L tipi cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Ancak görüşe geldiğimizde burada da olmadığı anlaşılmış ve infaz memurlarınca meşhurlar koğuşu, küçük meclis gibi isimlerle anılan 9 nolu L tipi cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir" diyen Kozan, "Nakil işlemini aktaran Özeller, 'Bana düşmanlarımın yapamadığını idareciler Türk askerine yaptırdı' diyerek 6 saat boyunca görevliler için durulmasına rağmen kendisine tuvalet ihtiyacı için izin verilmediğini, yemek molasında bir bardak çay talebine rağmen vermediklerini, kendisini götüren 6 kişilik ekipten 5 kişinin dayanamayıp muhalefet de etseler ekip başının bu yöndeki talimatlarına uyduklarını dile getirmiştir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi