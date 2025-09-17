Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı
Emekli Albay Orkun Özeller, MHP lideri Bahçeli’nin avukatlarının suç duyurusunun ardından tutuklandı. Özeller’in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Ordu Cezaevi’ne gönderileceği bildirildi.
Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, “Hukuk devletinde gözaltı bile olmaması gereken bir suçlamayla tutuklama verildi. Müvekkilim sosyal medyada yoğun tehdit ve hakarete maruz kalırken, asıl failler hakkında hiçbir işlem yapılmadı” dedi.
Kaynak: ANKA
