MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatlarının suç duyurusu üzerine gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller, tutuklandı. Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Ordu Cezaevi’ne gönderilecek.

Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, “Hukuk devletinde gözaltı bile olmaması gereken bir suçlamayla tutuklama verildi. Müvekkilim sosyal medyada yoğun tehdit ve hakarete maruz kalırken, asıl failler hakkında hiçbir işlem yapılmadı” dedi.

Kaynak: ANKA