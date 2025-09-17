Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP lideri Bahçeli’nin avukatlarının suç duyurusunun ardından tutuklandı. Özeller’in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Ordu Cezaevi’ne gönderileceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatlarının suç duyurusu üzerine gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller, tutuklandı. Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Ordu Cezaevi’ne gönderilecek.

Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, “Hukuk devletinde gözaltı bile olmaması gereken bir suçlamayla tutuklama verildi. Müvekkilim sosyal medyada yoğun tehdit ve hakarete maruz kalırken, asıl failler hakkında hiçbir işlem yapılmadı” dedi.

Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk EdildiEmekli Albay Orkun Özeller Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk EdildiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Orkun Özeller
Son Güncelleme:
Sosyal Medya Bunu Konuştu, 'Atatürk'ü' de Aldı Gitti Sosyal Medya Bunu Konuştu, 'Atatürk'ü' de Aldı Gitti
'Leman' İddianamesi Kabul Edildi! SavcılıK Tahliye İstedi Ama... 'Leman' İddianamesi Kabul Edildi! SavcılıK Tahliye İstedi Ama...
Galatasaray’a Transfer Oluyordu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı: Dursun Özbek Küplere Binecek Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon