Sosyal Medya Bunu Konuştu, 'Atatürk'ü' de Aldı Gitti

İstanbul’da CHP’li belediyelere operasyonlardan Beykoz Belediyesi de nasibini almış ve Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından, yerine başkanvekili olarak Özlem Vural Gürzel seçilmişti.

Gürzel beklenmedik bir şekilde CHP’den istifa ederek AKP’ye geçerken, ortaya dikkat çeken bir görüntü çıktı.

12 Eylül’de Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Melih Karakaya’nın beediye binasından ayrılırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını da yanında götürmesi sosyal medyada gündem oldu.

Karakaya, sosyal medyadan yaptığı istifa açıklamasında, "Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

