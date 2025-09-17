Sosyal Medya Bunu Konuştu, 'Atatürk'ü' de Aldı Gitti

Beykoz Belediyesi'nde Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçmesinin ardından görevinden istifa eden Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya'nın belediyeden Atatürk fotoğrafıyla ayrılması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da CHP’li belediyelere operasyonlardan Beykoz Belediyesi de nasibini almış ve Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından, yerine başkanvekili olarak Özlem Vural Gürzel seçilmişti.

Gürzel beklenmedik bir şekilde CHP’den istifa ederek AKP’ye geçerken, ortaya dikkat çeken bir görüntü çıktı.

12 Eylül’de Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Melih Karakaya’nın beediye binasından ayrılırken, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını da yanında götürmesi sosyal medyada gündem oldu.

Karakaya, sosyal medyadan yaptığı istifa açıklamasında, "Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beykoz Beykoz Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk
ÇOK OKUNANLAR
