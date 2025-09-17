Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Emekli Albay Orkun Özeller hakkında ‘Hakaret’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunmuş, Özeller gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan Emekli Albay Orkun Özeller tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Emekli Albay Orkun Özeller

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatının suç duyurusu sonrasında Ordu’ya talimat yazıldığını, bu talimatın sevk ve ifadesinin alınması yönünde olduğunu belirtti.

“Hukuk devletinde gözaltı kararı bile alınmaması gereken bir suçlama. Yaklaşık 1 buçuk milyon görüntüleme alan tweeti konu almışlar” diye belirten avukat Kozan “Hukuk devletinde beraat kararı verilmesi gerekirken, Orkun Özeller çok yoğun bir şekilde sosyal medyadan tehdit ve hakarete maruz kaldı” diyerek karara tepki gösterdi.

Öte yandan Orkun Özeller’in gözaltına alınmasına siyasilerden de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Tekrar soruyorum: Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı? Ailesine haysiyetsizce saldıran sosyal medya hesaplarına işlem yapıldı mı?" diyerek Özeller’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

