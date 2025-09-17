Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2'nci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına için resmi uyarı yayınladı. Bugün (17 Eylül 2025) duyurulan tahminlere göre, fırtına yarın (18 Eylül Perşembe) öğle saatlerinden itibaren bölgede kendini gösterecek. Bu uyarı, özellikle deniz ulaşımı, balıkçılık ve kıyı bölgelerindeki açık hava etkinlikleri için kritik öneme sahip.

Kuzey Ege'nin güney kesimlerinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızında) fırtına şeklinde esecek. Bu şiddetli rüzgar, dalga boylarını artırarak denizde tehlikeli koşullar yaratabilir. Benzer şekilde, Güney Ege'nin kuzeyinde de rüzgar yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden başlayacak; 19 Eylül cuma günü ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden aynı şiddette devam edecek.

Fırtınanın zirve yapması cuma günü beklenirken, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın Karadeniz'i de etkileyebileceğini belirterek, genel olarak Batı Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'de de benzer rüzgar hızlarının gözleneceğini kaydetti. Bu durum, Ege ve Karadeniz'de fırtınamsı rüzgarların önümüzdeki 3 güne yayılabileceğini gösteriyor.

Kaynak: DHA