Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi için yarın öğleden sonra başlayacak fırtına uyarısı yaptı. Kuzey Ege'nin güneyinde ve Güney Ege'nin kuzeyinde 6-8 kuvvetinde (50-75 km/s) rüzgar esecek; cuma akşamı etkisini kaybedecek. Denizcilik ve açık alan faaliyetlerinde tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2'nci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına için resmi uyarı yayınladı. Bugün (17 Eylül 2025) duyurulan tahminlere göre, fırtına yarın (18 Eylül Perşembe) öğle saatlerinden itibaren bölgede kendini gösterecek. Bu uyarı, özellikle deniz ulaşımı, balıkçılık ve kıyı bölgelerindeki açık hava etkinlikleri için kritik öneme sahip.

Kuzey Ege'nin güney kesimlerinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızında) fırtına şeklinde esecek. Bu şiddetli rüzgar, dalga boylarını artırarak denizde tehlikeli koşullar yaratabilir. Benzer şekilde, Güney Ege'nin kuzeyinde de rüzgar yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden başlayacak; 19 Eylül cuma günü ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden aynı şiddette devam edecek.

Fırtınanın zirve yapması cuma günü beklenirken, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın Karadeniz'i de etkileyebileceğini belirterek, genel olarak Batı Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'de de benzer rüzgar hızlarının gözleneceğini kaydetti. Bu durum, Ege ve Karadeniz'de fırtınamsı rüzgarların önümüzdeki 3 güne yayılabileceğini gösteriyor.

Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Sağanak ve Fırtına GeliyorMeteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Sağanak ve Fırtına GeliyorGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ege Denizi fırtına
Son Dakika! Galatasaray’dan Resmi Açıklama Geldi: Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku! Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku
İzmir’de 25 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı İzmir’de 25 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Görevden Uzaklaştırıldı Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Görevden Uzaklaştırıldı
Türkiye Paylaşımı Sinir Hoplatmıştı! Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün, Karşılıklı Özür Diledi Beklenen Özür Geldi! Alperen'den Flaş Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon