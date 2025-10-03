FETÖ/PDY Operasyonu: İstanbul, Konya ve Mardin'de 5 Doktor Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Konya ve Mardin'e uzanan eş zamanlı operasyonda, 5 aktif doktor yakalandı. Şüphelilerin TUS hazırlık kamplarına katılımı, sözde imamlarla bağlantıları ve gizli haberleşme yöntemleri delil olarak öne çıkıyor; soruşturma devam ediyor.

FETÖ/PDY Operasyonu: İstanbul, Konya ve Mardin'de 5 Doktor Gözaltına Alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstihbarat ve teknik takiplerle belirlenen şüpheliler, örgütün "Ders çalışma" adı altında düzenlediği Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kamplarına katılmış, örgüt yurtlarında eğitim almış ve sözde TUS imamı ile irtibat kurmuş kişiler olarak tespit edildi.

Operasyonun detayları, örgütün gizli iletişim yöntemlerini de gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin baz istasyonu bazlı birliktelikleri, ardışık aranma yöntemiyle haberleşmeleri, Bank Asya hesaplarını kullanmaları ve itirafçı beyanlarıyla desteklenen örgüt üyeliği iddiaları, ekipleri harekete geçirdi. İstanbul merkezli olarak Konya ve Mardin illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Sonuçta, sağlık sektöründe aktif görev yapan 5 doktor gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Kaynak: DHA

