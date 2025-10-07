Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye yollarında eski araç sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre trafikteki araçların önemli bir bölümünü 20 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor. Yaklaşık 6 milyon otomobil, hem güvenlik hem de çevresel etkiler bakımından ciddi risk yaratıyor. Veriler, en fazla kazaya karışan araçların 20 yaş ve üzerindekiler olduğunu gösteriyor.

Eski araçlar hem trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor hem de yeni otomobillere göre 10 kat daha fazla egzoz gazı salıyor.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Üstelik bu araçların yer aldığı kazalarda ölüm oranı da oldukça yüksek. Eski otomobillerin çarpışmalarda genellikle ikiye ayrıldığı ve yolcu kabinlerinin büyük oranda zarar gördüğü tespit edildi. Yeni nesil araçlardaki hava yastığı, şasi dayanımı ve çarpışma önleme sistemleri gibi güvenlik donanımları sayesinde benzer kazalarda ölüm oranlarının çok daha düşük olduğu belirtiliyor.

SİGORTALILIK ORANI DÜŞÜK

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, ikinci el otomobil satışlarının yüzde 22,6’sını 21 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. Bu durum, yaşlı araç parkının yenilenemediğini ortaya koyuyor. Ayrıca sigortalılık oranının en düşük olduğu kesim de yine 20 yaş ve üzeri otomobillerden oluşuyor.

20 yaş üzeri araç sahiplerine, yeni yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören teklif yeniden Meclis'e gelebilir.

Çevresel açıdan tablo daha da çarpıcı. Eski araçlar, yeni otomobillere göre 10 kat daha fazla egzoz gazı ve partikül salınımı yapıyor. Bu durum şehirlerde hava kalitesini düşürüyor. Türkiye, Avrupa genelinde en yaşlı araç filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.

TEŞVİK YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Geçtiğimiz dönemde 20 yaş üzeri araç sahiplerine, yeni yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören bir teklif Meclis’e sunulmuş ancak yasalaşmamıştı. Uzmanlara göre bu teklifin yeniden gündeme gelmesi, hem trafik güvenliği hem çevre hem de yerli üretim araç satışları açısından önemli bir adım olabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi