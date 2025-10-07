Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor

Türkiye yollarında 20 yaş ve üzeri araçların oranı hızla artıyor. Eski araçlar hem trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor hem de yeni otomobillere göre 10 kat daha fazla egzoz gazı salıyor. 20 yaş üzeri araç sahiplerine, yeni yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören teklif yeniden Meclis'e gelebilir.

Son Güncelleme:
Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye yollarında eski araç sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre trafikteki araçların önemli bir bölümünü 20 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor. Yaklaşık 6 milyon otomobil, hem güvenlik hem de çevresel etkiler bakımından ciddi risk yaratıyor. Veriler, en fazla kazaya karışan araçların 20 yaş ve üzerindekiler olduğunu gösteriyor.

Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor - Resim : 1
Eski araçlar hem trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor hem de yeni otomobillere göre 10 kat daha fazla egzoz gazı salıyor.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Üstelik bu araçların yer aldığı kazalarda ölüm oranı da oldukça yüksek. Eski otomobillerin çarpışmalarda genellikle ikiye ayrıldığı ve yolcu kabinlerinin büyük oranda zarar gördüğü tespit edildi. Yeni nesil araçlardaki hava yastığı, şasi dayanımı ve çarpışma önleme sistemleri gibi güvenlik donanımları sayesinde benzer kazalarda ölüm oranlarının çok daha düşük olduğu belirtiliyor.

SİGORTALILIK ORANI DÜŞÜK

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, ikinci el otomobil satışlarının yüzde 22,6’sını 21 yaş ve üzeri araçlar oluşturuyor. Bu durum, yaşlı araç parkının yenilenemediğini ortaya koyuyor. Ayrıca sigortalılık oranının en düşük olduğu kesim de yine 20 yaş ve üzeri otomobillerden oluşuyor.

Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor - Resim : 2
20 yaş üzeri araç sahiplerine, yeni yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören teklif yeniden Meclis'e gelebilir.

Çevresel açıdan tablo daha da çarpıcı. Eski araçlar, yeni otomobillere göre 10 kat daha fazla egzoz gazı ve partikül salınımı yapıyor. Bu durum şehirlerde hava kalitesini düşürüyor. Türkiye, Avrupa genelinde en yaşlı araç filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor.

TEŞVİK YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Geçtiğimiz dönemde 20 yaş üzeri araç sahiplerine, yeni yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören bir teklif Meclis’e sunulmuş ancak yasalaşmamıştı. Uzmanlara göre bu teklifin yeniden gündeme gelmesi, hem trafik güvenliği hem çevre hem de yerli üretim araç satışları açısından önemli bir adım olabilir.

İkinci El Araçta Büyük Risk: Sahte Rapor, Anlaşmalı Ekspertiz, Fahiş Fiyatİkinci El Araçta Büyük Risk: Sahte Rapor, Anlaşmalı Ekspertiz, Fahiş FiyatEkonomi

MTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza TutarlarıMTV, Araç Muayenesi, Trafik Cezası, IMEI Kayıt, Pasaport… Hepsine Zam Geliyor! İşte 2026 Vergi, Harç ve Ceza TutarlarıEkonomi

Hangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden DağıtılıyorHangi Otomobilin Fiyatı Düşecek, Hangi Model Yükselecek? Vergi Düzenlemesiyle Kartlar Yeniden DağıtılıyorEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Otomobil Araç muayne
Son Güncelleme:
SGK 100 Bin Kişiye Yazı Gönderdi! Bunu Yapan Emeklilere Kötü Haber: O Parayı 2 Kat Faiziyle Geri Ödeyecekler SGK Harekete Geçti! O Kişilerin Emeklileri İptal Olacak
Halkbank Davasında Kritik Karar! Banka Talep Etmişti Halkbank Davasında Kritik Karar! Banka Talep Etmişti
İstanbul ve Bursa’ya Kritik Uyarı! Tarih Verildi, Yunanistan Üzerinden Yurda Giriş Yapacak İstanbul ve Bursa’ya Kritik Uyarı!
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye Enerji Kredisi Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye Enerji Kredisi
ÇOK OKUNANLAR
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu
Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor
Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu! 1 Ölü, 1 Yaralı Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu
Yargıtay’ın Bozduğu 28 Şubat Davasında Karar Çıktı! Yargıtay’ın Bozduğu 28 Şubat Davasında Karar Çıktı!
Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Alarm! İstanbul Güne Sağanakla Başladı, Günlerce Sürecek Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar