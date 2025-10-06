Halkbank Davasında Kritik Karar! Banka Talep Etmişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın 'egemenlik dokunulmazlığı' gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti. Böylece, bankaya yöneltilen İran yaptırımlarını delme suçlamalarına ilişkin cezai soruşturmanın devam etmesine karar verildi. Mahkeme, Halkbank’ın Türkiye’nin bir kamu kuruluşu olması nedeniyle yargılanamayacağı yönündeki savunmayı değerlendirmeye almadı. ABD Savcıları, Halkbank’ın 20 milyar dolarlık İran fonunun serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu ve en az 1 milyar doların Amerikan finans sistemi üzerinden aklanmasına aracı olduğunu öne sürüyor.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bloomberg’in haberine göre, kararın Türkiye’nin dosyayı para cezası yoluyla çözmeyi umduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü belirtildi. Uzmanlar, Halkbank’ın bundan sonraki en olası seçeneğinin, 1 ila 2 milyar dolar aralığında bir uzlaşma anlaşması yapmak olabileceğini ifade ediyor.

HİSSELER ÇAKILDI

2019'da açılan Halkbank davası, New York’taki federal mahkemede yeniden görülecek. Bu arada karar üzerine Halkbank hisseleri saat 16.48 itibarıyla yüzde 6,38 düşüşle 26,98 liradan işlem gördü ve ardından devre kesti.

Kaynak: Haber Merkezi