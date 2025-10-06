Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye Enerji Kredisi

Dünya Bankası, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile elektrik iletim sisteminin dönüştürülmesine yönelik 750 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Enerji Bakanı Bayraktar, projenin Türkiye’nin enerji altyapısında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’daki imza töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin enerji altyapısına yönelik uluslararası finans kuruluşlarının ilgisinin giderek arttığını belirtti. Bayraktar, “Dünya Bankası ile 750 milyon dolarlık anlaşmayı imzaladık. Türkiye, hem yenilenebilir enerji hedefleriyle hem de merkez ülke konumuyla büyük ilgi görüyor” dedi. Bakan Bayraktar, 2035’e kadar 28 milyar dolarlık elektrik iletim yatırımı planladıklarını, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık yeni santrale ihtiyaç duyulacağını vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin enerji talebinin, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zekâ uygulamalarıyla birlikte 2050’ye kadar üç kat artmasının beklendiğini söyledi.

DİJİTALLEŞME ADIMI

'İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi' kapsamında şebekenin güçlendirilmesi, işletme yönetiminin dijitalleşmesi ve TEİAŞ’a teknik destek sağlanması planlanıyor. Anlaşma, TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım ile Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez arasında imzalandı. Bayraktar, yeni dönemde bu tür uzun vadeli dış finansman anlaşmalarının artacağını belirterek, Türkiye’nin enerji sistemini 'üretimden dağıtıma kadar güçlendirecek' adımların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Bloomberg

