Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı - Resim : 1
Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi. Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi.

Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı - Resim : 2
Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüste sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 tarım işçisinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 3’ü Rus Turist 5 YaralıAntalya'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 3’ü Rus Turist 5 YaralıYurttan Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 YaralıKuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 YaralıGüncel

Sivas'ta Feci Kaza! 10 Kişi YaralandıSivas'ta Feci Kaza! 10 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin Trafik kazası
Son Güncelleme:
O Salgın Tekrardan Hortladı! Hızla Vakalar Artıyor, O Ülke Karantina Altına Alınabilir O Salgın Tekrar Hortladı
Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Alarm! İstanbul Güne Sağanakla Başladı, Günlerce Sürecek Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar
Galatasaray Derbisi Sonrası Sergen Yalçın İsyan Etti! Soyunma Odasındaki Konuşması Ortaya Çıktı: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Sergen Yalçın Derbi Sonrası İsyan Etti
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu
Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor Yollarda Yaşlı Araç Alarmı: 6 Milyon Otomobil Tehlike Saçıyor
Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu! 1 Ölü, 1 Yaralı Köpeğe Ateş Etti, Yoldan Geçen Çifti Vurdu