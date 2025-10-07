Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi. Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik şarampole devrildi.

Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüste sıkışan yaralılar çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 tarım işçisinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri havadan görüntülendi pic.twitter.com/l2IZHmjdZ2 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 7, 2025

Kaynak: İHA