Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Avukat Serdar Öktem Hayatını Kaybetti
Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Öktem'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Avukat Öktem, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davadan yargılanmıştı.
Kaynak: DHA
