Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı Verdi

Ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ünlü şarkıcı Deniz Seki’nin Güllü’nün oğlunun okul taksitini ödeyemediği için cezaevine girdiğini açıklaması gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Kader, Seki’ye ‘Yanlış zaman’ diyerek tepki gösterdi. Kader’in açıklamalarına sessiz kalmayan Seki ise “Haddini bilsin, koskoca Deniz Seki’yim” dedi. İşte iki ünlü arasındaki ‘Güllü’ kaosunun perde arkası…

Son Güncelleme:
Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’daki evinin altıncı katındaki camından düşerek hayatını kaybettiği açıklanan ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Güllü’nün ölümüne ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Deniz Seki olmuştu.

Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı Verdi - Resim : 1
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

"6 GÜN CEZAEVİNDE KALDI"

Tv8 ekranlarında Ece Erken’in sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım programına telefon ile bağlanan Deniz Seki, Güllü’nün 2016-2017 yıllarında oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün cezaevinde kaldığını açıklamıştı.

Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı Verdi - Resim : 2
Deniz Seki, Güllü'nün 6 gün cezaevinde kaldığını açıklamıştı

"HACİZ DAVASIYDI"

Güllü'nün ölümünün şüpheli olduğunu belirten Deniz Seki “Çok zayıflamıştı, tanıyamamıştım, çok kısa kaldı gitti. Çocuğunun okul taksitiyle ilgili bir haciz davasıydı” demişti.

Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı Verdi - Resim : 3
Herkes cezaevine girme sebebini Deniz Seki'den öğrendi

ŞARKICI KADER’DEN DENİZ SEKİ’YE TEPKİ

Deniz Seki’nin programdaki açıklamalarına Güllü’nün arkadaşı şarkıcı Kader’den yanıt geldi. Kimsenin yakın dost arkadaş olmadığını vurgulayan şarkıcı Kader “Biz Güllü’nün cezaevine bu sebepten dolayı girdiğini Deniz Seki’den öğreniyoruz, bu bizim ayıbımız olsun” dedi.

Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı Verdi - Resim : 4
Şarkıcı Kader

“CİNAYETSE EĞER…”

Deniz Seki’nin bu açıklamasının yanlış bir zamanda olduğunu belirten Kader “Bu açıklamanın cinayetse eğer cinayeti aydınlatacak bir açıklama olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı Verdi - Resim : 5

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Şarkıcı Kader’in hakkındaki açıklamaları sonrasında programa yeniden canlı bağlanan Deniz Seki, Güllü’nün cezaevine girdiğinin duyulmasının ardından açıklamayı yaptığını söyledi. Seki “Benim gibi bir insan böyle kötü bir durumdan beslenmeyi düşünebilir mi? Ben bu insanı kale bile almam. Ben koskoca Deniz Seki’yim ya. Pardon, herkes haddini bilsin” diye tepki gösterdi.

Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'Magazin

'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı? İşte A’dan Z’ye Güllü Dosyası'Arabeskin Kraliçesi’nin Ölümünde Bugüne Kadar Neler Ortaya Çıktı? İşte A’dan Z’ye Güllü DosyasıGüncel

Son Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıSon Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kader Güllü Deniz Seki Yalova Ece Erken
Son Güncelleme:
Galatasaray İngiliz Devini Devirdi, UEFA Ülke Puanı Güncellendi! İşte Türkiye’nin Sıralaması Cimbom Kazandı UEFA Ülke Puanı Güncellendi
Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor
Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar
Okan Buruk Açıkladı! Liverpool Maçının Baş Kahramanı Osimhen'in Son Durumu Belli Oldu: Kötü Haber… Osimhen'in Son Durumu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı