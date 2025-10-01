Deniz Seki ve Kader Arasında ‘Güllü’ Kaosu! Önce İtiraf Etti Sonra Gözdağı Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’daki evinin altıncı katındaki camından düşerek hayatını kaybettiği açıklanan ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Güllü’nün ölümüne ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Deniz Seki olmuştu.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

"6 GÜN CEZAEVİNDE KALDI"

Tv8 ekranlarında Ece Erken’in sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım programına telefon ile bağlanan Deniz Seki, Güllü’nün 2016-2017 yıllarında oğlunun okul parasını ödeyemediği için 6 gün cezaevinde kaldığını açıklamıştı.

Deniz Seki, Güllü'nün 6 gün cezaevinde kaldığını açıklamıştı

"HACİZ DAVASIYDI"

Güllü'nün ölümünün şüpheli olduğunu belirten Deniz Seki “Çok zayıflamıştı, tanıyamamıştım, çok kısa kaldı gitti. Çocuğunun okul taksitiyle ilgili bir haciz davasıydı” demişti.

Herkes cezaevine girme sebebini Deniz Seki'den öğrendi

ŞARKICI KADER’DEN DENİZ SEKİ’YE TEPKİ

Deniz Seki’nin programdaki açıklamalarına Güllü’nün arkadaşı şarkıcı Kader’den yanıt geldi. Kimsenin yakın dost arkadaş olmadığını vurgulayan şarkıcı Kader “Biz Güllü’nün cezaevine bu sebepten dolayı girdiğini Deniz Seki’den öğreniyoruz, bu bizim ayıbımız olsun” dedi.

Şarkıcı Kader

“CİNAYETSE EĞER…”

Deniz Seki’nin bu açıklamasının yanlış bir zamanda olduğunu belirten Kader “Bu açıklamanın cinayetse eğer cinayeti aydınlatacak bir açıklama olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Şarkıcı Kader’in hakkındaki açıklamaları sonrasında programa yeniden canlı bağlanan Deniz Seki, Güllü’nün cezaevine girdiğinin duyulmasının ardından açıklamayı yaptığını söyledi. Seki “Benim gibi bir insan böyle kötü bir durumdan beslenmeyi düşünebilir mi? Ben bu insanı kale bile almam. Ben koskoca Deniz Seki’yim ya. Pardon, herkes haddini bilsin” diye tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi