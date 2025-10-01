Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor

Geçtiğimiz günlerde yapımcı Benny Blanco ile nikah masasına oturan dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, düğünden yeni fotoğraflarını paylaştı. Filtresiz fotoğrafları peş peşe sıralayan Gomez’in gelinliği, pozları hayranlarını büyüledi. İşte Hollywood’a damga vuran düğünden yeni fotoğraflar…

Son Güncelleme:
Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Selena Gomez ve yapımcı Benny Blanco, uzun süredir devam eden ilişkilerini Kaliforniya’nın göz alıcı sahil kasabası Santa Barbara’da düzenlenen özel bir törenle nikahla taçlandırmıştı.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleşen nikaha çiftin yakın çevresinden dostları ve aile bireyleri katılmıştı.

Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor - Resim : 1
Gelinliği görenleri mest etti

HOLLYWOOD ZARAFETİ

Düğün sonrasında sosyal medya hesabından ilk kareleri paylaşan Selena Gomez’in makyajı ve gelinliği büyük beğeni toplamıştı.

Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor - Resim : 2
Herkesin konuştuğu düğünden yeni kareler

İPEK ETEK, SADE MAKYAJ…

Ünlü yıldızın üzerinde, Ralph Lauren imzası taşıyan özel tasarım bir gelinlik yer aldı. Sırt dekolteli halter yaka gelinlik, ipek etekleri ve uzun tren detayıyla büyük beğeni toplarken, Gomez’in kısa bob saç modeli, sade makyajı ve zarif elmas küpeleriyle tamamladığı görünüm de oldukça beğenildi.

Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor - Resim : 3
İpek etekleri ve uzun tren detayı beğeni topladı

ROMANTİK POZLAR

Fotoğraflarda çiftin yemyeşil bir bahçede birbirlerine sarıldığı, el ele yürüdüğü ve göz göze romantik anlar yaşadığı anlar hayranlarından tam not almıştı.

Gomez’in sade beyaz çiçeklerden oluşan buketi ve Blanco’nun klasik siyah smokiniyle yarattığı uyum, törene damgasını vurmuştu.

Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor - Resim : 4

Gomez paylaşımına sadece “9.27.25” notunu eklerken, Blanco ise “My wife in real life” yorumunu yapmıştı.

Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor - Resim : 5

DÜĞÜNDEN YENİ KARELER GELDİ

Selena Gomez, düğün sonrasında yeni kareleri paylaştı. Bu kez filtresiz fotoğraflar paylaşan Gomez, yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenişe sundu. Çiftin düğün pastası ise en çok konuşulanlardan biri oldu.

Selena Gomez'in Evlendiği Anlarda Justin Bieber'dan Olay Hamle! O Paylaşımı Herkesi Şoke EttiSelena Gomez'in Evlendiği Anlarda Justin Bieber'dan Olay Hamle! O Paylaşımı Herkesi Şoke EttiMagazin

Selena Gomez ve Benny Blanco'dan Düğün Sonrası İlk PaylaşımSelena Gomez ve Benny Blanco'dan Düğün Sonrası İlk PaylaşımMagazin

Kimse Ne Olduğunu Anlamadı! Taylor Swift'ten Selena Gomez'in Düğününe Olaylı GirişKimse Ne Olduğunu Anlamadı! Taylor Swift'ten Selena Gomez'in Düğününe Olaylı GirişMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Selena Gomez Hollywood Düğün
Son Güncelleme:
Galatasaray Cehennemi Yaşattı: Liverpool’un Yıldızı Muhammed Salah Buna Daha Fazla Dayanamadı Cehennemi Yaşadı! Daha Fazla Dayanamadı
Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor
Ünlü Komedyen Egemen Şimşek Tutuklandı Ünlü Komedyen Tutuklandı
Prof. Dr. Osman Bektaş Büyük İstanbul Depremini Engelleyen Sırrı Açıkladı! Gizli Mekanizmayı İlk Kez Gösterdi İstanbul Depremini Engelleyen Sırrı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı ABD'de Bütçe Krizi! Federal Hükümet Kapandı
Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Ölü ve Yaralılar Var... Nedeni Ortaya Çıktı Almanya'da Peş Peşe Patlamalar! Nedeni Ortaya Çıktı
Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü: Belediye ve Valilikten Peş Peşe Açıklama Bir İlde Koku Paniği! Halk Sokağa Döküldü
Riskli Bölgeye Girdi! Sumud Filosu Yüksek Alarmda Sumud Filosu Yüksek Alarmda! Bir Gemiyle İletişim Kesildi
Güllü'nün Ölümünde Yeni Görüntü: Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı Kızının Sokaktaki 'Anne' Çığlıkları Yürekleri Dağladı