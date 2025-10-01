Hollywood’a Damga Vuran Düğünden Yeni Fotoğraflar! Selena Gomez’in Zarafeti Büyüledi, Herkes Bu Gelinliği Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Selena Gomez ve yapımcı Benny Blanco, uzun süredir devam eden ilişkilerini Kaliforniya’nın göz alıcı sahil kasabası Santa Barbara’da düzenlenen özel bir törenle nikahla taçlandırmıştı.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleşen nikaha çiftin yakın çevresinden dostları ve aile bireyleri katılmıştı.

Gelinliği görenleri mest etti

HOLLYWOOD ZARAFETİ

Düğün sonrasında sosyal medya hesabından ilk kareleri paylaşan Selena Gomez’in makyajı ve gelinliği büyük beğeni toplamıştı.

Herkesin konuştuğu düğünden yeni kareler

İPEK ETEK, SADE MAKYAJ…

Ünlü yıldızın üzerinde, Ralph Lauren imzası taşıyan özel tasarım bir gelinlik yer aldı. Sırt dekolteli halter yaka gelinlik, ipek etekleri ve uzun tren detayıyla büyük beğeni toplarken, Gomez’in kısa bob saç modeli, sade makyajı ve zarif elmas küpeleriyle tamamladığı görünüm de oldukça beğenildi.

İpek etekleri ve uzun tren detayı beğeni topladı

ROMANTİK POZLAR

Fotoğraflarda çiftin yemyeşil bir bahçede birbirlerine sarıldığı, el ele yürüdüğü ve göz göze romantik anlar yaşadığı anlar hayranlarından tam not almıştı.

Gomez’in sade beyaz çiçeklerden oluşan buketi ve Blanco’nun klasik siyah smokiniyle yarattığı uyum, törene damgasını vurmuştu.

Gomez paylaşımına sadece “9.27.25” notunu eklerken, Blanco ise “My wife in real life” yorumunu yapmıştı.

DÜĞÜNDEN YENİ KARELER GELDİ

Selena Gomez, düğün sonrasında yeni kareleri paylaştı. Bu kez filtresiz fotoğraflar paylaşan Gomez, yeni fotoğraflarını takipçilerinin beğenişe sundu. Çiftin düğün pastası ise en çok konuşulanlardan biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi