Ünlü Komedyen Egemen Şimşek Tutuklandı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği iddia edilen komedyen Egemen Şimşek, çıkarıldığı mahkemece "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Ünlü Komedyen Egemen Şimşek Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir eğlence sektöründen kişilere yönelik operasyon ve davalar sık sık gündeme gelirken, son olarak komedyen Egemen Şimşek hakkında da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattı.

'PEYGAMBERLERE KÜFÜR' İDDİASI

Sosyal medya üzerindeki bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Şimşek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Ünlü Komedyen Egemen Şimşek Tutuklandı - Resim : 1

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Egemen Şimşek, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT’ten Siber Casusluk Zincirine Büyük Darbe! Ağ Çökertildi, 9 Site ve Telegram Grubu Kapatıldı, Para Transfer Ağı Ortaya ÇıktıMİT’ten Siber Casusluk Zincirine Büyük Darbe! Ağ Çökertildi, 9 Site ve Telegram Grubu Kapatıldı, Para Transfer Ağı Ortaya ÇıktıGüncel
Kayseri'de Kan Donduran Olay: 12 Yaşındaki Çocuk, Üvey Babasını ÖldürdüKayseri'de Kan Donduran Olay: 12 Yaşındaki Çocuk, Üvey Babasını ÖldürdüGüncel
Çanakkale'de Akran Zorbalığı: Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye DarbettiÇanakkale'de Akran Zorbalığı: Ayağına Bastı Diye Sınıf Arkadaşını Öldüresiye DarbettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Soruşturma Operasyon
"Estetik Yok" Demişti! Hazal Filiz Küçükköse’nin Eski Hali Ortaya Çıktı "Estetik Yok" Demişti! Eski Hali Ortaya Çıktı
Türk Futbolunda Skandal Soruşturma: Kız Arkadaş Soruşturması, Ali Koç’un Hukukçu Ordusu! Gözler MHK’de Türk Futbolunda Skandal Soruşturma
Jeoloji Mühendisinden O İlimiz İçin Korkutan Uyarı! Üç Diri Fay Bulunuyor Diyerek Açıkladı: 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor O İlimizde 7 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor
Uzak Şehir Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Herkes Bu Sahneyi Konuşuyor Uzak Şehir Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Herkes Bu Sahneyi Konuşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha