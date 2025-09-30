Ünlü Komedyen Egemen Şimşek Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir eğlence sektöründen kişilere yönelik operasyon ve davalar sık sık gündeme gelirken, son olarak komedyen Egemen Şimşek hakkında da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattı.

'PEYGAMBERLERE KÜFÜR' İDDİASI

Sosyal medya üzerindeki bir videoda peygamberler Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Şimşek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Egemen Şimşek, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA