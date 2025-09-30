Kayseri'de Kan Donduran Olay: 12 Yaşındaki Çocuk, Üvey Babasını Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir ülkedeki şiddet olayları artış gösterirken, artık çocukların suça karışma oranı da yükseldi. Son olarak Kayseri'nin Talas ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta dün, 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan Puğu ile yaşayan Y.C.K. (12) evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçakladı.

Bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralanan 31 yaşındaki Hasan Puğu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece boyu hastanede kalan Puğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ÇOCUK GÖZALTINDA

12 yaşındaki üvey oğlu tarafından öldürülen Hasan Puğu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için hastane morguna kaldırıldı. Üvey oğlu Y.C.K. ise dün yaşanan saldırının hemen arkasından gözaltına alındı.

Kaynak: AA