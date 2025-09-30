Uzak Şehir Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Herkes Bu Sahneyi Konuşuyor

Fenomen dizi Uzak Şehir’in dün ekranlara gelen son bölümünde dizide öldü olarak gösterilen Boran karakterinin yaşadığının ortaya çıkması sonrasında Alya ve Cihan karakterlerine hayat veren ünlü oyuncular Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D’nin reyting rekorları kıran, kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi oyuncuların yer aldığı dizi Uzak Şehir, yeni sezon bölümleriyle ekranlara geri döndü.

Uzak Şehir Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Herkes Bu Sahneyi Konuşuyor - Resim : 1
Sezon finali 9 saatte 264 bin beğeni almıştı

Uzak Şehir’in dün akşam ekranlara gelem bölümü herkesi ekrana kilitledi. Dizide öldüğü düşünülen Boran karakterinin yaşadığı ortaya çıktı.

Uzak Şehir Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Herkes Bu Sahneyi Konuşuyor - Resim : 2
Boran karakterinin yaşadığı ortaya çıktı

Kardeşi Boran’ın eşi Ayla ile evlenen ağabeyi Cihan’ın kardeşinin yaşadığını öğrenmesi herkesi şoke etti.

Uzak Şehir Sosyal Medyaya Damga Vurdu! Herkes Bu Sahneyi Konuşuyor - Resim : 3
Sinem Ünsal'ın mimikleri gündem oldu

Cihan ve Alya karakterlerine hayat veren ünlü oyuncular Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın mimikleri sosyal medyaya damga vurdu. Kimileri tepkileri normal bulurken kimileri de eleştiri yağdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

