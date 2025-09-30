Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine 4 Transfer Birden!

TRT 1’in fenomen dönem dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, bu akşam UEFA maçı nedeniyle özetsiz olarak saat 20.00’de başlayacak. Diziye 4 yeni oyuncu daha transfer oldu.

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine 4 Transfer Birden!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi “Mehmed Fetihler Sultanı”, bu akşam 52. bölümüyle ekrana gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı nedeniyle dizi bu hafta maçtan önce özetsiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle yeni bölüm saat 20.00’de başlayacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine 4 Transfer Birden! - Resim : 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Miray Yapım imzalı dev prodüksiyonlu dönem dizisinin yeni bölümüne 4 oyuncu daha katıldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine 4 Transfer Birden! - Resim : 2

İŞTE YENİ OYUNCULAR

Fatih Yılmaz “Şovalye Notüs”, Selin Soydan “Gülperi”, Hakan Aydın “Gülperi’nin babası Kasım Bey” ve Alisa Güneş “Balıkçı kızı Irena” rolleriyle 3. sezonu devam eden “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisine katıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Resti Çekti! Artık Adana'da O Dizi ve Filmlerin Çekilmesine İzin VerilmeyecekAdana Valisi Yavuz Selim Köşger Resti Çekti! Artık Adana'da O Dizi ve Filmlerin Çekilmesine İzin VerilmeyecekGüncel
ATV’nin İddialı Dizisi Reytinglerde Çakıldı! Erken Final mi Yapıyor?ATV’nin İddialı Dizisi Reytinglerde Çakıldı! Erken Final mi Yapıyor?Magazin
Veliaht Dizisinin Timur’u Akın Akınözü'nden Şoke Eden İtiraf! Herkesin Konuştuğu Fotoğrafın Sırrı Ortaya ÇıktıVeliaht Dizisinin Timur’u Akın Akınözü'nden Şoke Eden İtiraf! Herkesin Konuştuğu Fotoğrafın Sırrı Ortaya ÇıktıMagazin

Kaynak: birsenaltuntas.com

Etiketler
Dizi Oyuncu
Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş! Ne olduğunu Anlayamadı: Taksici Apar Topar Araçtan İndirdi Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş
Türkiye Listeyi Altüst Etti! Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı Avrupa'nın En İyi 10 Hava Yolu Şirketi Açıklandı
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
Madonna’dan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf! Bugüne Kadar Sır Gibi Saklamış, Her Gece Neden Ağlıyordu? Madonna’dan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf! Bugüne Kadar Sır Gibi Saklamış
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor