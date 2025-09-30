Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisine 4 Transfer Birden!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi “Mehmed Fetihler Sultanı”, bu akşam 52. bölümüyle ekrana gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı nedeniyle dizi bu hafta maçtan önce özetsiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle yeni bölüm saat 20.00’de başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Miray Yapım imzalı dev prodüksiyonlu dönem dizisinin yeni bölümüne 4 oyuncu daha katıldı.

İŞTE YENİ OYUNCULAR

Fatih Yılmaz “Şovalye Notüs”, Selin Soydan “Gülperi”, Hakan Aydın “Gülperi’nin babası Kasım Bey” ve Alisa Güneş “Balıkçı kızı Irena” rolleriyle 3. sezonu devam eden “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisine katıldı.

Kaynak: birsenaltuntas.com