Madonna’dan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf! Bugüne Kadar Sır Gibi Saklamış, Her Gece Neden Ağlıyordu?

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. 67 yaşındaki sanatçı, oğlu için görülen velayet davası sürecinde intiharı düşündüğünü açıkladı. İşte Madonna’nın herkesi şoke eden o itirafı…

Son Güncelleme:
Madonna’dan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf! Bugüne Kadar Sır Gibi Saklamış, Her Gece Neden Ağlıyordu?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü pop ikonu Madonna, 2016’da eski eşi yönetmen Guy Ritchie ile oğlu Rocco Ritchie’nin velayeti için yaşadığı zorlu sürece ilişkin ilk kez samimi açıklamalarda bulundu.

Madonna’dan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf! Bugüne Kadar Sır Gibi Saklamış, Her Gece Neden Ağlıyordu? - Resim : 1
Velayet davasına ilişkin ilk kez samimi itiraflarda bulundu

67 yaşındaki yıldız, Jay Shetty’nin On Purpose adlı podcast programına konuk oldu. İki saat süren samimi söyleşide Madonna, 16 yaşındaki oğlunu kaybetme korkusunun kendisini nasıl tükettiğini ve sahne arkasında geçirdiği zor anları anlattı.

Madonna’dan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf! Bugüne Kadar Sır Gibi Saklamış, Her Gece Neden Ağlıyordu? - Resim : 2
İntihar etmeyi düşündüğünü itiraf etti

“HER GECE AĞLIYORDUM”

Madonna, turnede olduğu dönemde her gece kuliste gözyaşlarına boğulduğunu belirterek, “Her şeyin sonuymuş gibi hissediyordum. Kolumu kesmek, intihara yönelmek gibi düşüncelerim oldu. Biri çocuğumu benden almaya çalışıyordu. Bu, benim için ölümle eşdeğerdi” ifadelerini kullandı.

Madonna’dan Yıllar Sonra Şoke Eden İtiraf! Bugüne Kadar Sır Gibi Saklamış, Her Gece Neden Ağlıyordu? - Resim : 3
'Kolumu kesme düşüncem oldu' dedi

KABALA FELSEFESİNE YÖNELDİ

Madonna, geçen yılların ardından bugün 25 yaşına gelen Rocco ile ilişkilerinin düzeldiğini ve artık yakın bir dostluk kurduklarını söyledi. Bu karanlık süreçten çıkmasında en büyük rolün manevi inancı ve Kabala felsefesine yönelmesinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Popun iki devi aynı sahnede: Madanno ve Kylie Minogue düet yaptıPopun iki devi aynı sahnede: Madanno ve Kylie Minogue düet yaptıDünya

Madonna'dan tedavi sonrası ilk paylaşımMadonna'dan tedavi sonrası ilk paylaşımMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Madonna İntihar
Son Güncelleme:
‘Havhavhav’ Kaosunda Büyük Sır! Demet Akalın Bombayı Patlattı, Lvbel C5’e Ne Dedi? ‘Havhavhav’ Kaosunda Büyük Sır! Demet Akalın Bombayı Patlattı, Lvbel C5’e Ne Dedi?
Yüzüne Bile Bakmamıştı: Arda Turan'a Ukrayna'da Büyük Sürpriz! Aman Yenge Görmesin Yüzüne Bakamamıştı! Ukrayna'da Büyük Sürpriz
Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş! Ne olduğunu Anlayamadı: Taksici Apar Topar Araçtan İndirdi Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş
Sözleşmesindeki Özel Madde Ortaya Çıktı! Galatasaray'dan Ayrılabilir Yıldız İsim Galatasaray'dan Ayrılabilir
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor