‘Havhavhav’ Kaosunda Büyük Sır! Demet Akalın Bombayı Patlattı, Lvbel C5’e Ne Dedi?

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve ünlü rapçi Lvbel C5 arasındaki “Havhavhav” polemiği kısa süre önce gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın o polemiğe ilişkin konuştu. Ünlü rapçi ile yakın zamanda bir şarkı çıkaracağını duyuran Akalın Lvbel C5’i nasıl uyardı? İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Harbiye konseri öncesinde verdiği bir röportajda “Bir ara ‘Miyav Miyav’ diye şarkı yapayım dedim, ama sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ deyip vazgeçtim” açıklamasını yapmıştı.

Ünlü rapçi Lvbel C5

'HAVHAVHAV’ POLEMİĞİ

Sandal’ın bu açıklaması sonrasında 'Havhavhav’ şarkısı ile tanınan ünlü rapçi Lvbel C5, “İstediğini yapsın, onun bir efekt yakalaması çok zor. Büyüklerimiz konuşuyor, biz saygılı olalım, bir şey demeyelim. Sıkıntı yok” yanıtını vermişti.

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal

LVBEL C5’E SERT UYARI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın günlerce konuşulan tartışmaya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yakında rap’çi Lvbel C5 ile düet yaptığı şarkısının yayınlanacağını duyuran Demet Akalın, ünlü rapçiyi uyardığını açıkladı.

'Havhavhav’ şarkısı ile gündem olmuştu

“SAKIN SANDAL’A SALLAMA KARDEŞ”

Kıbrıs’ta sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akalın, yaz aylarında ünlü rapçiye “Bak sakın Sandal’a sallama, kardeş. O bizim büyüğümüzdür, boş ver” dediğini söyledi.

YENİ DÜET YAKINDA

Akalın şunları söyledi: Aslında çocuk yanlış bir şey söylemiyor. Bizimkilerde de kabahat var. Lvbel C5 giderli şarkıların en babasını yaptı. ‘Arkamdan havlasınlar’ dedi.

Akalın, yeni çıkaracağı düeti Sefo ile söylediği ‘Yerinde Dur’dan önce yayınlayacağını ancak Lvbel C5’in cezaevine girmesi nedeniyle ertelediklerini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Mustafa Sandal ünlü rapçi Demet Akalın
