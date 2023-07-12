Madonna'dan tedavi sonrası ilk paylaşım

Geçirdiği sağlık sorunlarından sonra ünlü şarkıcı Madonna ilk paylaşımını yaparak sessizliğini bozdu.

Madonna'dan tedavi sonrası ilk paylaşım

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra haziran ayının son haftasında yoğun bakıma alınarak entübe edilen şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine son durumu hakkında bilgi verdi.

Madonna paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım. Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu.

"BİLET ALAN HİÇKİMSEYİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK İSTEMEDİM"

İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim.

"SAĞLIĞIMA VE GÜÇLENMEYE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve Ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M."

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