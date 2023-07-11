Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan, canlı yayında saldırıya uğradı

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur'la tanıdığımız Melis Buse Betkayan, son zamanlarda evli ve üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündem oluyor. Son olarak Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Betkayan, TikTok canlı yayını sırasında saldırıya uğradı.

Görüntülerde Betkayan'a "Sen bana mı dedin o lafları?" diyerek yaklaşan bir kadın saldırıda bulundu ve TikTok canlı yayını aniden kesildi. Yayının ardından Betkayan Instagram sayfasından açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Kısmetse Olur Melis açıklamasında; 'Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Siz ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız! Sırf tanınmak, prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler!' ifadelerini kullandı.

Betkayan'dan henüz bu saldırıyı "azmettirdiğini" iddia ettiği kişiye dair bir açıklama gelmedi. Betkayan'ın canlı yayın sırasında darp edilmesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.