Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan, canlı yayında saldırıya uğradı

Kısmetse Olur programı ile adını duyuran Melis Buse Betkayan evli olan sosyal medya fenomeni Serbest Hoca ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Reşit Bozdağ ile bir ayrılıp bir barışan Betkayan son olarak TikTok canlı yayınında saldırıya uğradı.

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Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur'la tanıdığımız Melis Buse Betkayan, son zamanlarda evli ve üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündem oluyor. Son olarak Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Betkayan, TikTok canlı yayını sırasında saldırıya uğradı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan, canlı yayında saldırıya uğradı - Resim : 1

Görüntülerde Betkayan'a "Sen bana mı dedin o lafları?" diyerek yaklaşan bir kadın saldırıda bulundu ve TikTok canlı yayını aniden kesildi. Yayının ardından Betkayan Instagram sayfasından açıklama yapmayı ihmal etmedi. 

Kısmetse Olur Melis açıklamasında; 'Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Siz ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız! Sırf tanınmak, prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler!' ifadelerini kullandı.

Betkayan'dan henüz bu saldırıyı "azmettirdiğini" iddia ettiği kişiye dair bir açıklama gelmedi. Betkayan'ın canlı yayın sırasında darp edilmesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan, canlı yayında saldırıya uğradı - Resim : 2

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