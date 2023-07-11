Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyi kaybettim, hayatım sonsuza kadar değişti

10 yıl sonra ekrana dönme hazırlığında olan oyuncu Özgü Namal, eşinin ani ölümüne gönderme yaparak "5 dakika içinde her şeyimi kaybettim" dedi.

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Özgü Namal: 5 dakika içinde her şeyi kaybettim, hayatım sonsuza kadar değişti

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. Gelen teklifleri reddeden Namal, 10 yıl sonra ekrana dönme kararı verdi.

Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal, Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu.

Namal konuşmasında eşinin ani kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi. 

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