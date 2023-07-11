Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı

Son dönemde ayrılacakları konuşulan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinden üzen haber geldi. Sevilen çift anlaşmalı olarak boşandı.

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı

Sevilen isimlerden biri olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Sanat camiasının beğenilen çiftleri arasında gösterilen ikiliden üzen haber geldi.

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve oğulları Okan Ali ile mutlu bir aile tablosu çizen çiftin, daha önce evliliklerini kurtarmak için terapiye gittiği de konuşulmuştu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre 8 yıldır evli olan çift anlaşmalı olarak boşandı. İkisi de Ege bölgesinde tatil yapan ünlü çift, adli tatil bitmeden boşanmaya karar verdi ve dava günü alıp İzmir’de evliliklerini sonlandırdı.

"KARARI BEN VERMEDİM"

Ceyda Düvenci daha önce bir takipçisinin "Bu adam senin evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip… Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma… Çok pişman olursun… Bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz" yorumuna "Kararı ben vermedim maalesef" yanıtını vermişti.

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