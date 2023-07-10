Dilan Çıtak: Amerika'da okudum, evde halay çeken bir kız değilim

Bize Kaldı programına konuk olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak konu babasına gelince konuşmak istemedi. Çıtak, "Amerika'da okumuş bir kız olarak, evde halay çeken bir kız değilim. O kültür bende yok." dedi.

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Dilan Çıtak: Amerika'da okudum, evde halay çeken bir kız değilim

Programda söz İbrahim Tatlıses'e gelince sunucular "Sıkıldın mı?" deyince Çıtak "Çok, sıkılmaz mıyım? Benim de bir geçmişim var Amerika'da okumuş bir kız olarak, evde halay çeken bir kız değilim. O kültür bende yok öyle büyümedim" dedi.

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İbrahim Tatlıses'in kızına "Ne oldu da tanıştınız babanla?" deyince Çıtak bu soruya da yanıt vermek istemedi ve "13 yaşımda biyolojik babamı öğrendim, aman boşver ne yapacaksın bunu konuyu... Her şey güzel gidiyor babamla aram çok iyi, İdo ile de aram iyi. Küs kalıp o enerjiyi almak istemem ya zaten yeterince alıyorum o enerjiyi başka tayfalardan" dedi.

Dilan Çıtak kimden kötü enerji aldığını ise ısrarlara rağmen söylemedi.

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