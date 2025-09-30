Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş! Ne olduğunu Anlayamadı: Taksici Apar Topar Araçtan İndirdi

Oyuncu ve model Tuba Ünsal, Bebek’te hayatının şokunu yaşadı. Saadet Işıl Aksoy ile mekan çıkışı görüntülenen Ünsal, taksiye binmek istedi ancak taksici ünlü ismi apar topar indirdi.

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş! Ne olduğunu Anlayamadı: Taksici Apar Topar Araçtan İndirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fetihler Sultanı, Gecenin Ucunda ve Aşk 101 gibi projelerde yer alan Tuba Ünsal, yakın arkadaşı Saadet Işıl Aksoy ile birlikte önceki gece Bebek'te görüntülendi. Mekan çıkışı taksiye binmek isteyen ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı.

MEKAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

İki oyuncu mekan çıkışı cadde üzerinde taksi beklerken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, "Etkinlikten çıktık" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş! Ne olduğunu Anlayamadı: Taksici Apar Topar Araçtan İndirdi - Resim : 1

ÜNLÜ OYUNCUYA SOĞUK DUŞ! TAKSİCİ APAR TOPAR ARAÇTAN İNDİRDİ

Bu sırada gelen bir taksiye binen Ünsal, şoförle mesafe konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle araçtan indi. Yeniden arkadaşlarının yanına dönen oyuncu, taksi beklemeye devam etti.

Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş! Ne olduğunu Anlayamadı: Taksici Apar Topar Araçtan İndirdi - Resim : 2
Taksici apar topar indirdi

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bebek sokaklarında ayaküstü sohbet eden iki ünlü isim, samimi halleriyle dikkat çekti.

Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş...Servetiyle Ne Yapacağını Şaşıran Bülent Ersoy'dan Bomba Açıklama! Bakın 'Miras' Kriteri Neymiş...Magazin
Nejat İşler’e Kafa Atmıştı! O Muhabirden Açıklama GeldiNejat İşler’e Kafa Atmıştı! O Muhabirden Açıklama GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tuba Ünsal Bebek
Son Güncelleme:
‘Havhavhav’ Kaosunda Büyük Sır! Demet Akalın Bombayı Patlattı, Lvbel C5’e Ne Dedi? ‘Havhavhav’ Kaosunda Büyük Sır! Demet Akalın Bombayı Patlattı, Lvbel C5’e Ne Dedi?
Sadettin Saran Karşısına Alıp Elini Masaya Vurdu! Tedesco’ya Son Şans: Kaderi Bu İki Maça Bağlı Tedesco'nun Kaderi Bu İki Maça Bağlı
Fenerbahçe'de Deprem Üstüne Deprem! Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi: Resmen Açıklandı Yıldız Oyuncudan Kahreden Haber Geldi
ATV’nin İddialı Dizisi Reytinglerde Çakıldı! Erken Final mi Yapıyor? Yeni Dizide Şok Gelişme! Erken Final mi Yapıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 6. Dalga 'Rüşvet' Operasyonu
Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor, Gösterişe Sınırlama Geliyor Diyanet’te Yeni Dönem: Cübbelerde Düğme Kalkıyor