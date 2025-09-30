Ünlü Oyuncuya Bebek’te Soğuk Duş! Ne olduğunu Anlayamadı: Taksici Apar Topar Araçtan İndirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fetihler Sultanı, Gecenin Ucunda ve Aşk 101 gibi projelerde yer alan Tuba Ünsal, yakın arkadaşı Saadet Işıl Aksoy ile birlikte önceki gece Bebek'te görüntülendi. Mekan çıkışı taksiye binmek isteyen ünlü oyuncu hayatının şokunu yaşadı.

MEKAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

İki oyuncu mekan çıkışı cadde üzerinde taksi beklerken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, "Etkinlikten çıktık" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

ÜNLÜ OYUNCUYA SOĞUK DUŞ! TAKSİCİ APAR TOPAR ARAÇTAN İNDİRDİ

Bu sırada gelen bir taksiye binen Ünsal, şoförle mesafe konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle araçtan indi. Yeniden arkadaşlarının yanına dönen oyuncu, taksi beklemeye devam etti.

Taksici apar topar indirdi

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bebek sokaklarında ayaküstü sohbet eden iki ünlü isim, samimi halleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi