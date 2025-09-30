"Estetik Yok" Demişti! Hazal Filiz Küçükköse’nin Eski Hali Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kara Sevda dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin estetik sorusuna, "Botoks yok, dolgu, yok, hiçbiri yok, bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" yanıtını vermişti.

ESKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklamaların ardından ünlü oyuncunun eski fotoğrafları ortaya çıktı. Eski halini görenler, Küçükköse’yi tanımakta zorlandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede gündem olan karelere sosyal medyadan çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, “Bakışlarını bile değiştiren estetikçisine tebrikler” şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, liseyi Ankara'da bitirdi. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde eğitimine devam ediyor. Özel oyunculuk dersleri alan Küçükköse, 2015 yılından bu yana Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Zeynep Soydere karakteri ile kariyerinde zirve yaptı. 1.72 santim boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan Hazal Filiz Küçükköse'nin ilk dizisi ise Emir'in Yolu oldu.

