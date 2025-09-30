Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor

Arka Sokaklar’ın fenomen karakteri Hüsnü Çoban’a benzerliği ile herkesi şaşırtan Eskişehirli esnaf İsmet Yılmaz’ı görenler bir daha bakıyor. Yılmaz kendisini görenlerin Hüsnü Çoban sanıp fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde kahvecilik yapan İsmet Yılmaz, Kanal D’nin 20 sezondur süren fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın sevilen karakteri başkomiser Hüsnü Çoban’a benzemesi ile gündem oldu.

Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1
Arka Sokaklar'ın fenomen karakteri Hüsnü Çoban

Özellikle güneş gözlüğü taktığında ve loş ışıkta Özgür Ozan’ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakterine birebir benzeyen İsmet Yılmaz, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

Yılmaz, Odunpazarı’ndaki Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nda kumda kahve yaparak geçimini sağlıyor. Kahve tezgahının başında her gün onlarca kişiyle fotoğraf çektiren Yılmaz, benzerliği artık espriye vurduğunu belirtti.

Yılmaz “Dizide öldürdüler, biz de burada ekmeğimizin peşindeyiz” dedi.

Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 3
Hüsnü Çoban'a benzetilen İsmet Yılmaz

“BENİ GERÇEK SANIYORLAR”

Benzerlik hakkında konuşan Yılmaz, yıllardır aynı şekilde tanındığını dile getirerek şunları söyledi: Uzun süredir ‘Light Selami’ diyen de oluyor, ama en çok Hüsnü Çoban’a benzetiliyorum. Özellikle diziyi takip edenler beni gerçek sanıyor. Bursa’dan gelen bir öğrenci grubu Hicri Sezen Parkı’nda bağırarak yanıma geldi, fotoğraf çekilmek istediler. Güneş gözlüğü taktığımda daha çok benzetiyorlar.

Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 4

“OĞLUMU ARAYIP GÖSTERDİM"

Ziyaretçilerin tepkileri de dikkat çekici. Kahve içmeye gelen Nermin Barutçu, yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: İlk gördüğümde gerçekten Hüsnü Çoban sandım. Oğlumu hemen görüntülü arayıp gösterdim. O da ilk bakışta inandı. Dikkatli bakınca gerçek olmadığını fark ettik ama yine de çok benziyor.

“AYNISI GİBİ”

Yılmaz’la hatıra fotoğrafı çektiren Selam Çelik Sümer ise duygularını şöyle dile getirdi: Hüsnü Çoban dizide hayatını kaybetmişti, biz de görünce şaşırdık. ‘Meğer gerçek hayatta yaşıyormuş’ gibi hissettik. Özellikle güneş gözlüğü taktığında birebir aynısı.

Arka Sokaklar’da Nefes Kesen Geri Dönüş! Sosyal Medyayı SalladıArka Sokaklar’da Nefes Kesen Geri Dönüş! Sosyal Medyayı SalladıMagazin

Yasemin Allen'den Arka Sokaklar Setinden İlk Fotoğraf! Gökçe Komiser GeliyorYasemin Allen'den Arka Sokaklar Setinden İlk Fotoğraf! Gökçe Komiser GeliyorMagazin

Fenomen Dizi Arka Sokaklar'dan İzleyicilere SürprizFenomen Dizi Arka Sokaklar'dan İzleyicilere SürprizKültür - Sanat

Kaynak: İHA

Etiketler
Kanal D Arka Sokaklar Eskişehir
Son Güncelleme:
Ünlü Komedyen Egemen Şimşek Tutuklandı Ünlü Komedyen Tutuklandı
Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı: Ne Yamal Ne Pedri! Büyük Ödülün Sahibi Oldu Arda Güler La Liga’da Tarih Yazdı
"Estetik Yok" Demişti! Hazal Filiz Küçükköse’nin Eski Hali Ortaya Çıktı "Estetik Yok" Demişti! Eski Hali Ortaya Çıktı
Simav ve Sındırgı Depremini Bilmişti! Uzman İsimden O Bölgeye Korkutan Uyarı: 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Gelecek 6,3 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu' Güllü'nün 20 Yıllık Dostu Kobra Murat'tan Şoke Eden İddia: 'Kuliste Onu Dövüyordu'
Aksaray’da Feci Kaza! 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı 2 Asker Şehit, 1 Sivil Öldü, 3 Yaralı
Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Alarm Verildi, Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Flaş Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Olacak
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Mahkemeden Şok Karar! 250 Bin TL Ceza Ödenecek
İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha! Şehit Sayısı 3'e Yükseldi İzmir'deki Karakol Saldırısından Bir Acı Haber Daha