Fenomen Dizinin Karakteri Resmen Dirildi! Hüsnü Çoban Gerçekmiş, Herkes Bunu Konuşuyor

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde kahvecilik yapan İsmet Yılmaz, Kanal D’nin 20 sezondur süren fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın sevilen karakteri başkomiser Hüsnü Çoban’a benzemesi ile gündem oldu.

Özellikle güneş gözlüğü taktığında ve loş ışıkta Özgür Ozan’ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakterine birebir benzeyen İsmet Yılmaz, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

Yılmaz, Odunpazarı’ndaki Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nda kumda kahve yaparak geçimini sağlıyor. Kahve tezgahının başında her gün onlarca kişiyle fotoğraf çektiren Yılmaz, benzerliği artık espriye vurduğunu belirtti.

Yılmaz “Dizide öldürdüler, biz de burada ekmeğimizin peşindeyiz” dedi.

“BENİ GERÇEK SANIYORLAR”

Benzerlik hakkında konuşan Yılmaz, yıllardır aynı şekilde tanındığını dile getirerek şunları söyledi: Uzun süredir ‘Light Selami’ diyen de oluyor, ama en çok Hüsnü Çoban’a benzetiliyorum. Özellikle diziyi takip edenler beni gerçek sanıyor. Bursa’dan gelen bir öğrenci grubu Hicri Sezen Parkı’nda bağırarak yanıma geldi, fotoğraf çekilmek istediler. Güneş gözlüğü taktığımda daha çok benzetiyorlar.

“OĞLUMU ARAYIP GÖSTERDİM"

Ziyaretçilerin tepkileri de dikkat çekici. Kahve içmeye gelen Nermin Barutçu, yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: İlk gördüğümde gerçekten Hüsnü Çoban sandım. Oğlumu hemen görüntülü arayıp gösterdim. O da ilk bakışta inandı. Dikkatli bakınca gerçek olmadığını fark ettik ama yine de çok benziyor.

“AYNISI GİBİ”

Yılmaz’la hatıra fotoğrafı çektiren Selam Çelik Sümer ise duygularını şöyle dile getirdi: Hüsnü Çoban dizide hayatını kaybetmişti, biz de görünce şaşırdık. ‘Meğer gerçek hayatta yaşıyormuş’ gibi hissettik. Özellikle güneş gözlüğü taktığında birebir aynısı.

