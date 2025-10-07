'Dünyanın En Güzel Kızı' Paris Moda Haftası’na Damga Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem 'Dünyanın en güzel kızı' unvanıyla tüm dünyanın konuştuğu Thylane Blondeau, bu kez Paris Moda Haftası’nda podyumdaki zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki Fransız model, Miu Miu defilesinde sade ama şık tarzıyla göz kamaştırdı.

SON HALİ BEĞENİ TOPLADI

Thylane Blondeau, defilede kahverengi yün takım elbise ve beyaz ribanalı bluz tercih etti. Kombinini kahverengi çizmeler, gümüş kolye ve güneş gözlüğü ile tamamlayan ünlü model, zarif tarzıyla beğeni topladı. Saçlarını dalgalı ve açık bırakan Blondeau, sade makyajı ile de doğal güzelliğini ön plana çıkardı.

ESTETİK İDDİALARINA RAĞMEN DOĞALLIĞIYLA KONUŞULDU

Son dönemde estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelen genç model, podyumda verdiği pozlarla bu söylentilere adeta yanıt verdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Blondeau, sosyal medyada 'doğal zarafetin simgesi' yorumlarıyla övgü topladı.

KÜÇÜK YAŞTA ÜNLENDİ, ŞİMDİ MODA DÜNYASININ YILDIZI

Fransız futbolcu Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry’nin kızı olan Thylane, henüz 6 yaşındayken 'dünyanın en güzel kızı' unvanıyla modaya adım atmıştı. Bugün ise hem podyumlarda hem de markaların kampanyalarında yer alarak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

