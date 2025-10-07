Ünlü TikTok Fenomen Mükremin Gezgin'e Bakanlıktan Büyük Şok! Instagram Hesabı Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Mükremin Gezgin’in son içeriklerine tepki gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı fenomen hakkında şikayette bulundu. Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Fenomen Mükremin Gezgin

PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Bakanlık, Gezgin’in bazı videolarında erkek çocuklara “Ben kadınım değil mi?” şeklinde sorular yönelttiği görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşmasının ardından harekete geçti. Bu içerikler nedeniyle fenomen hakkında “hayasızca hareketler” ve “müstehcenlik” suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyordu

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Mükremin Gezgin’in “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçundan yargılanması talep edildi. Söz konusu suç kapsamında fenomen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

"KADIN GİBİ HİSSEDİYORUM"

Mahkemede savunma yapan Gezgin, “Mütalaayı kabul ediyorum. Ben kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu ifade ettiğimde kendimi iyi hissediyorum. Videolarda da 'Ben kadınım' diyorum” ifadelerini kullandı.

