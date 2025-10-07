Ünlü TikTok Fenomen Mükremin Gezgin'e Bakanlıktan Büyük Şok! Instagram Hesabı Kapatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “hayasızca hareketler” ve “müstehcenlik” suçlamalarıyla savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrasında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Son Güncelleme:
Ünlü TikTok Fenomen Mükremin Gezgin'e Bakanlıktan Büyük Şok! Instagram Hesabı Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Mükremin Gezgin’in son içeriklerine tepki gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı fenomen hakkında şikayette bulundu. Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Ünlü TikTok Fenomen Mükremin Gezgin'e Bakanlıktan Büyük Şok! Instagram Hesabı Kapatıldı - Resim : 1
Fenomen Mükremin Gezgin

PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Bakanlık, Gezgin’in bazı videolarında erkek çocuklara “Ben kadınım değil mi?” şeklinde sorular yönelttiği görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşmasının ardından harekete geçti. Bu içerikler nedeniyle fenomen hakkında “hayasızca hareketler” ve “müstehcenlik” suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Ünlü TikTok Fenomen Mükremin Gezgin'e Bakanlıktan Büyük Şok! Instagram Hesabı Kapatıldı - Resim : 2
Sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyordu

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Mükremin Gezgin’in “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçundan yargılanması talep edildi. Söz konusu suç kapsamında fenomen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ünlü TikTok Fenomen Mükremin Gezgin'e Bakanlıktan Büyük Şok! Instagram Hesabı Kapatıldı - Resim : 3
Sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

"KADIN GİBİ HİSSEDİYORUM"

Mahkemede savunma yapan Gezgin, “Mütalaayı kabul ediyorum. Ben kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu ifade ettiğimde kendimi iyi hissediyorum. Videolarda da 'Ben kadınım' diyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü TikTok Fenomen Mükremin Gezgin'e Bakanlıktan Büyük Şok! Instagram Hesabı Kapatıldı - Resim : 4

Mahkeme Mükremin Gezgin Hakkında Kararını VerdiMahkeme Mükremin Gezgin Hakkında Kararını VerdiGüncel

Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Flaş Karar! Cezası Belli OlduFenomen Mükremin Gezgin Hakkında Flaş Karar! Cezası Belli OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mükremin Gezgin fenomen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Suç duyurusu
Son Güncelleme:
Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır İçin Bomba Açıklama: Galatasaray Parayı Ödemedi! Gözler TFF’ye Çevrildi Galatasaray Parayı Ödemedi!
Altay Bayındır Tek Hareketiyle İngiltere’nin Kralı Oldu! Bütün Ülke Bunu Konuşuyor, Taraftarlar Bağrına Bastı Bütün Ülke Bunu Konuşuyor
Aşkta Kaybetti Kariyerinde Zirveyi Gördü! 5 Yılda Tam 50 Milyon TL Kazandı: Hande Erçel’in Lüks Aracı Dudak Uçuklattı, Bakın Ne Kadar Ödemiş? Lüks Aracı Dudak Uçuklattı, Bakın Ne Kadar Ödemiş?
Nükhet Duru'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Nükhet Duru'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu